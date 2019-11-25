Названы главные симптомы нехватки витамина D

Основные признаки недостатка витамина D в организме, особенно вероятного зимой, назвал американский врач.

Как рассказал Майкл Холик, профессор Медицинского центра Бостонского университета, типичными симптомами являются болезненные ощущения в конечностях, скованность в суставах (особенно в первой половине дня), боли в области кишечника. Кроме того, насторожить должны потливость головы, растущий вес и депрессивные симптомы.

Холик отметил, что недостаток витамина D может привести к развитию диабета II-го типа и остеопороза. Также нехватка витамина в организме особенно опасная для гипертоников, так как способствует дальнейшему повышению давления.

Врач отметил, что зимой, когда солнца мало, витамин D особенно плохо вырабатывается в организме. Он порекомендовал проводить на солнечном свету хоть бы 10-15 минут ежедневно. Напомним, оконное стекло отсекает УФ-излучение, необходимое для естественного образования витамина в организме.