Ученые составили список самых загрязненных пестицидами овощей и фруктов

В американской организации по борьбе с загрязнением сельскохозяйственных культур Environmental Working Group создали рейтинг самых загрязненных и самых безопасных фруктов и овощей.

Исследования ученых доказали, что большую опасность в смысле наличия пестицидов, представляют продукты, не имеющие толстой кожуры.

Среди самых загрязненных ягод, фруктов и овощей названы клубника, шпинат, листовая капуста, нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей и картофель.

Это не означает, что их нельзя употреблять в пищу, но, прежде чем употреблять в пищу или готовить, их надо тщательно мыть. Ученые рекомендуют использовать для этого соду — добавить ее в воду соду в соотношении 1:100. Фрукты и овощи следует подержать в растворе 12-15 минут, затем помыть и можно использовать для приготовления блюд.

Кстати, меньше всего пестицидов в авокадо, кукурузе, ананасе, замороженном горошке, луке, баклажанах, спарже, киви, белокочанной капусте, брокколи, грибах и дыне.