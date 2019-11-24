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Определены продукты, которые нельзя есть на завтрак

Здоровье

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл рассказала о том, как сделать свой первый прием пищи в день наиболее эффективным, а также назвала продукты, которые вовсе не подходят для завтрака. Самым худшим продуктом для завтрака диетолог назвала питу, поскольку в одной такой лепешке содержится до 80 грамм углеводов.

Барелл также раскритиковала сладкие кукурузные хлопья, которые очень любят дети. По её словам, они увеличивают уровень глюкозы в организме. Ещё один существенный минус хлопьев - это отсутствие пищевых волокон, поэтому, завтракая хлопьями человек не может насытиться надолго.

Идеальный выбор для завтрака, по мнению Барелл, это овощи с беконом и тосты с яичницей. Диетолог обратила внимание, что в беконе содержится много жира, поэтому его лучше употреблять с цельнозерновым хлебом.

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