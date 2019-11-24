Стало известно, что чувствует человек в состоянии комы

Исследователи Научного центра неврологии считают, что от 30 до 40% пациентов, находящихся в коме, частично находятся в сознании. Очень часто больные испытывают страх из-за постоянных болезненных процедур. Нельзя не учитывать и психологический фактор, когда человек может испытывать стресс из-за того, что не может шевелится и говорить.

Директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов пояснил, что обычно люди выходят из такого состояния без вреда для здоровья, но бывают и другие случаи. По статистике, пациент находится в состоянии комы не более четырех недель, затем человек переходит в вегетативную фазу, либо полностью приходит в сознание.