Американские ученые назвали лучший способ повысить самооценку

Ученые из Университета штата Флорида провели эксперимент, благодаря которому нашли лучший способ повысить низкую самооценку. Результаты исследования показывают, что человеку необходимо свести к минимуму своё "общение" с зеркалом.

Тогда у него пропадет неудовлетворенность внешностью, депрессия и социальная тревога. Для эксперимента женщины были распределены на две группы. Та группа, которая перестала смотреться в зеркало начала чувствовать себя намного лучше. Примечательно, что такой способ повысить самооценку могут использовать и мужчины - считают ученые.

Исследователи уже запланировали новые эксперименты на основе собранных данных.