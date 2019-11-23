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Китайское СМИ назвало четыре причины быстрого старения русских женщин

Здоровье

Журналист китайского изданиях Sohu выделил ещё три причины быстрого старения русских женщин, помимо "генетической предрасположенности". По его мнению, русские принадлежал к югославской национальности. Именно это делает русских высокими и сильным, однако, если за таким телом не заботиться - с ним происходит настоящая катастрофа.

Из этого вытекает вторая причина быстрого старения русских женщин. Журналист утверждает, что большинство из них не любят вести активный образ жизни, заниматься спортом и следить за своим телом, поэтому часто страдают от лишнего веса, который приносит с собой множество болезней.

Третья проблема, как утверждает журналист, также связана с питанием. Из-за того, что Россия находится преимущественно в холодном климатическом поясе, то в рационе россиян преобладает калорийная пища, например, мясо и сахар. Жители России употребляют очень мало растительной пищи.

Последней проблемой является психологическая расслабленность. По мнению китайского журналиста, почти все русские женщины перестают за собой следить после замужества, поскольку все свои силы и энергию отдают мужу и детям. 

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