Таблетки для похудения значительно повышают риск болезней пищеварения

Таблетки для похудения значительно повышают риск развития болезней пищеварения при регулярном употреблении. В сочетании со слабительным они наносят ещё больше вреда.

Об этом говорят исследования, проведённые командой из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Чана и Бостонского детского госпиталя. Они изучили данные более чем десяти тысяч девочек и женщин, собранные в период 2001–2016 гг. в ходе общенациональной программы Growing Up Today Study. Как выяснилось, среди женщин, употреблявших таблетки от похудения в течение года или больше, в 1,8% случаев диагностировали в течение трёх лет после этого какое-либо заболевание пищеварительной системы. Среди женщин, сочетавших таблетки со слабительным, таких случаев оказалось 4,2%. В группе, не употреблявших никаких средств для похудения, заболеваемость ЖКТ за тот же период не превысила 1%.

Учёные отметили, что уже знали о вреде таблеток для похудения, но хотели выяснить конкретные последствия злоупотребления ими. Исследователи сравнили их с алкоголем и табаком — ещё одна привычка к употреблению веществ, разрушительно влияющих на организм.

В своей статье для American Journal of Public Health авторы призвали правительство ограничить рекламу таких средств и вместо этого пропагандировать контроль веса здоровыми методами.