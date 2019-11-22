Ожирение может привести к преждевременному старению мозга

Метаболический синдром в среднем возрасте может привести к преждевременному старению мозга. Он также связан с уменьшением объёма мозга.

К таким выводам пришли врачи из медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США), обследовав 2100 человек в возрасте 37-55 лет. Исследователи провели МРТ-сканирование, а также протестировали когнитивные способности пациентов. Объём мозга у людей, страдающих метаболическим синдромом, оказался в среднем меньше чем у тех, кто избежал этого недуга. Риск развития деменции и болезни Альцгеймера у этих пациентов также оказался особенно высок.

Метаболический синдром включает комплекс проявлений, таких как ожирение, повышенный уровень сахара и холистерола и гипертония. Помимо проблем с мозгом он грозит развитием диабета.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют здоровое питание, включая рыбу, цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, и физическую активность. Напомним, недавние исследования норвежских учёных также показали прямую связь между хорошей физической формой и занятиями зарядкой, с одной стороны, и снижением риска старческой деменции, с другой.