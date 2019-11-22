Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ожирение может привести к преждевременному старению мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика

Метаболический синдром в среднем возрасте может привести к преждевременному старению мозга. Он также связан с уменьшением объёма мозга.

К таким выводам пришли врачи из медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США), обследовав 2100 человек в возрасте 37-55 лет. Исследователи провели МРТ-сканирование, а также протестировали когнитивные способности пациентов. Объём мозга у людей, страдающих метаболическим синдромом, оказался в среднем меньше чем у тех, кто избежал этого недуга. Риск развития деменции и болезни Альцгеймера у этих пациентов также оказался особенно высок.

Метаболический синдром включает комплекс проявлений, таких как ожирение, повышенный уровень сахара и холистерола и гипертония. Помимо проблем с мозгом он грозит развитием диабета.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют здоровое питание, включая рыбу, цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, и физическую активность. Напомним, недавние исследования норвежских учёных также показали прямую связь между хорошей физической формой и занятиями зарядкой, с одной стороны, и снижением риска старческой деменции, с другой.

Темы бостон деменция метаболизм
Актуальная аналитика
Здоровье
Лечение боли в плюсневом отделе стопы (метатарзалгии) зависит от диагноза и симптомов
Новости Украины
Одесса против нацизма, но молчит. Почему?
Новости Грузии
Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами
Новости Все >
Турецкое информагентство обвиняет Россию в гибели мирных жителей
Марсианский аппарат опять вынужден фиксировать бур "рукой"
Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть
Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы
В Кремле испытали шок от видеозаписи с кадрами казни в Сирии
Жеребьевка УЕФА определила пары плей-офф отбора Евро-2020
Ожирение может привести к преждевременному старению мозга
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Прыгунья Ласицкене призвала главу ВФЛА уйти в отставку
В Литве празднуют "объединение народов" в борьбе против России
Последние материалы
Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть
Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы
Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами
В Кремле испытали шок от видеозаписи с кадрами казни в Сирии
Ожирение может привести к преждевременному старению мозга
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Прыгунья Ласицкене призвала главу ВФЛА уйти в отставку
Невероятные приключения депутата Ионина
В Литве празднуют "объединение народов" в борьбе против России
Рублев вывел Россию вперед в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Сербией
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко Любовь Степушова Армения отвергла план США по развитию энергетики Любовь Степушова Соломон Соловьев Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Почему одесситы не защитили Жукова?
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Украинцы обвинили ФСБ России в использовании «методов Джокера»
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
МКС без США может стать проблемой для России
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Кто в России потеряет работу: эксперты назвали исчезающие профессии
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Министерства не поддержали идею повышения возраста продажи алкоголя
Трагедия в Новосибирске: школьник умер, предположительно, приняв снюс
В "Единой России" обсудят новый порядок медосмотра для водителей
FinTech Adoption Index 2019: Россия - мировой лидер в освоении финансовых технологий
Почему одесситы не защитили Жукова?
Водители могут выдохнуть: справки на права до лета не подорожают
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Почему одесситы не защитили Жукова?
Госдума РФ расширит географию действия налога для самозанятых
Американские военные базы не защищены от армий РФ и КНР
Сергей Шнуров: В России четыре языка. И все они русские
Помощник Путина заготовил 3 "рецепта" спасения российской экономики
Марсианские почвы могут... дышать
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ