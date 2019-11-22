Бобовые в рационе могут спасти от инфаркта

Бобовые как постоянная часть рациона снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10%. Кроме того, они способствуют снижению кровяного давления.

По мнению медицинских экспертов из комитета врачей по ответственной медицине Соединённых Штатов, бобы, горох и чечевица помогают предотвратить инсульт и инфаркт. Результаты исследований опубликованы на портале MedicalXpress.

Причина благотворного влияния бобовых — высокое содержание клетчатки, микроэлементов и полезных белков, при низкой доле жиров и полном отсутствии холестерина.