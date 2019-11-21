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Эксперты рассказали, как распознать рак лёгкого на ранних стадиях

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Рак лёгкого диагностируется на первой стадии только у 20% больных. Как выявить болезнь, когда лечение ещё эффективно, рассказали медицинские эксперты.

Рак лёгких занимает второе место по распространённости после рака молочной железы. При этом на ранних стадиях, кода оперативное вмешательство может полностью его вылечить, болезнь никак не ощущается, и маловероятно, что пациент сам обратится за помощью. Поэтому огромную важность имеют скрининговые программы, регулярные профилактические проверки.

Как рассказали РИА "Новости" профессор кафедры онкологии и лучевой терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Константин Лактионов, такие программы регулярных проверок курильщиков со стажем в возрасте от 55 лет осуществляются в США и Европе. В России единственный их аналог — ежегодная диспансеризация; опухоль будет видна на рентгене лёгкого, заверил профессор.

Однако более эффективным (и не связанным с опасным облучением) методом является анализ крови на биомаркеры, говорящие об онкологии. По словам Марины Секачевой, директора Института кластерной онкологии Сеченовского университета, разработанная в их учреждении программа выделяет болезненные признаки сразу по 14 показателям благодаря машинному обучению.

Учёные из Мичиганского университета предложили вживлять под кожу людям, входящим в группу риска, синтетический каркас, который "отлавливал" бы агрессивные раковые клетки и борющиеся с ними лимфоциты. Это позволит не только диагностировать болезнь на раннем этапе, но и оперативно корректировать лечение и подбирать препараты индивидуально.

А это важно, так как иммунотерапия — прорывный метод лечения рака лёгких, подчеркнула Секачева, но она требует индивидуальной "настройки" на организм пациента. В перспективе такие методики могут обеспечит продление жизни или, возможно, выздоровление даже пациентам на четвёртой стадии онкологии.

Темы онкология константин лактионов
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