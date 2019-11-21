Эксперты предостерегли от употребления хлеба даже со срезанной плесенью

Заплесневелый хлеб остаётся опасным для здоровья, даже если срезать части с видимой плесенью, предостерегли россиян эксперты из НИИ хлебопекарной промышленности.

Специалисты подчеркнули, что невидимые нити мицелия могут пронизывать мякиш и там, где следов плесени незаметно. Кроме того, более сотни видов плесневых грибов вырабатывают микотоксины, которые не имеют вкуса и запаха и устойчивы к термообработке. Эти вещества также могут накапливаться в хлебе с плесенью, а их воздействие может привести к отравлению или даже раку.

Напомним, ранее Юрий Кацнельсон, возглавляющий Российскую гильдию пекарей и кондитеров, заявил, что плесень на батоне свидетельствует только о том, что на производстве его слишком рано упаковали, и хлеб целиком от этого не портится. В НИИ отметили, что по современным технологиями хлеб остывает в течение полутора часов после выпекания, а не трёх, как заявлял Кацнельсон, и призвали не рисковать здоровьем, употребляя плесневелые булки.