Исследование: отказ от завтрака ухудшает успеваемость в школе

Специалисты выяснили, что оказывает влияние на успехи ребенка в школе.

Ученые из Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что все дело в завтраке.

Они опросили школьников и проанализировали их оценки.

На основании анализа полученных данных специалисты пришли к выводу, что успехи в учебе связаны с регулярным приемом пищи.

Например, у школьников, которые редко завтракали, оценки были на 10,25 балла ниже, чем у тех, кто всегда завтракал.

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