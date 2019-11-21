Специалисты выяснили, что оказывает влияние на успехи ребенка в школе.
Ученые из Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что все дело в завтраке.
Они опросили школьников и проанализировали их оценки.
На основании анализа полученных данных специалисты пришли к выводу, что успехи в учебе связаны с регулярным приемом пищи.
Например, у школьников, которые редко завтракали, оценки были на 10,25 балла ниже, чем у тех, кто всегда завтракал.
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