Американские хирурги впервые погрузили пациента в анабиоз

Опыты с погружением пациентов в состояние анабиоза проводят на Медицинском факультете Университета Мэриленда в США. Так врачи надеются спасти людей с большой кровопотерей и остановкой сердца.

Анабиоз — состояние почти полного прекращения жизненных функций организма, вызванное внешними или внутренними факторами. Многие животные способны впадать в анабиоз при неблагоприятных условиях.

Для медицинского использования этого состояния врачи предложили понижать температуру тела пациентов до 10-15 градусов, заменив их кровь на охлажденный физраствор. Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Соединённых Штатов допустило проведение этой процедуры без согласия пациентов, так как речь идёт об опытах при лечении фатальных травм, а альтернативных методов возможного спасения пациентов в таких случаях пока нет.

Ранее медики проводили успешные аналогичные опыты на свиньях. Сообщается, что уже проведена по меньшей мере одна успешная операция на человеке с погружением в анабиоз. Этот метод даёт врачам около двух часов на проведение хирургического вмешательства, тогда как обычно на спасение пациента в таком состоянии у врачей есть считанные минуты, и для выживших пациентов не превышает 5%. После того, как срочное вмешательство проведено, пациента разогревают и вновь вливают в его тело кровь.

Планируется, что опыты будут идти в течение всего следующего года. Как долго человек может пребывать в анабиозе без вреда для организма, пока неясно.