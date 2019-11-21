Врачи рассказали, как очистить легкие после курения

Медики рассказали, как помочь организму справиться с вредным воздействием никотина и смол табака.

Врачи назвали продукты, употребление которых способствует активному очищению легких после того, как человек бросил курить.

Особенно полезно в таких случаях есть клюкву, так как она помогает очистить реснички, которые находятся в легких.

Организм курильщиков очень подвержен возникновению воспалительных процессов. Чтобы защитить организм, нужно употреблять имбирный чай, так как этот напиток обладает противовоспалительным действием.

Кроме того, важно употреблять здоровую пищу, есть больше фруктов и овощей. Такое питание поможет восстановить работу иммунной системы и вывести из организму вредные вещества.

Также врачи рекомендуют больше гулять, чтобы восстановить работу легких.

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