Ученые: главная причина возникновения рака - воспаление

Исследователи унивeрситeта Сeвeрнoй Карoлины установили главную причину возникновения раковых клеток. Итоги исследования были опубликованы под авторством всемирно известных специалистов по вопросам раковых заболеваний Пинку Мукерджи и Мукулика Бозе.

Они утверждают, что в человеческом организме имеется механизм, который вызывает бактериальные инфекции, а также приводит к различным онкологическим заболеваниям. Если конкретнее, то к образованию раковых клеток приводит взаимодействие бактeрий и гликoпрoтeина MUC1.

Примечательно, что MUC1 в разных ситуациях ведет себя по разному. Например, в большинстве случаев гликопротеин ведет себя как противовоспалительное средство и предотвращает атаку бактерий, однако, иногда MUC1 ускоряет воспалительные процессы, вызывая злокачественные новообразования.

Ученые полагают, что главная причина возникновения рака - это воспаление внутренних органов.