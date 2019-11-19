В Бразилии в городе Сан-Паулу местная жительница обратилась к медикам с жалобами на неприятные изменения в состоянии кожи рук.
Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.
73-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за странных морщинок на коже ладоней, которые на ощупь напоминали рубцы. Они вызывали сильный зуд.
Кроме того, бразильянка потеряла 5 кг. В результате обследования выяснилось, что у женщины рак легких.
По словам врачей, изменения в состоянии кожи часто являются симптомами онкологии. Так, у больного могут появиться сыпь, покраснения или зуд на коже.
Многие пациенты считают, что это небольшие проблемы и не обращаются к врачам. Врачи называются кожу "окном тела".
Врачи рассказали, что если на лице, руках и ногах появится сыпь, то необходимо пройти обследование.
Фото: youtube.com
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