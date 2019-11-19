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Источник Правда.Ру

Сыпь на руках бразильянки оказалась симптомом рака легких

Здоровье

В Бразилии в городе Сан-Паулу местная жительница обратилась к медикам с жалобами на неприятные изменения в состоянии кожи рук.

Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.

73-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за странных морщинок на коже ладоней, которые на ощупь напоминали рубцы. Они вызывали сильный зуд.

Кроме того, бразильянка потеряла 5 кг. В результате обследования выяснилось, что у женщины рак легких.

По словам врачей, изменения в состоянии кожи часто являются симптомами онкологии. Так, у больного могут появиться сыпь, покраснения или зуд на коже.

Многие пациенты считают, что это небольшие проблемы и не обращаются к врачам. Врачи называются кожу "окном тела".

Врачи рассказали, что если на лице, руках и ногах появится сыпь, то необходимо пройти обследование.

Фото: youtube.com

Темы врач кожа руки сыпь морщины женщина бразилия здоровье сан-паулу рак легких
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