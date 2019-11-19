Ученые: масло и яйца спасут от гриппа

Ученые из Америки, представляющие Йельский университет, провели эксперименты на животных с целью выяснить, какой тип питания может способствовать борьбе организма с гриппом и предотвратить опасные последствия этого заболевания. По выводам исследователей, больше всего этому способствует соблюдение кетогенной диеты.

Этот тип питания, который еще называют кетодиетой, предусматривает употребление в пищу много жиров и белков при одновременном уменьшении числа углеводов в рационе. Такого рода подход побуждает организм человека брать энергию не из сахаров, а из жирных кислот.

В ходе эксперимента ученые поделили генетически модифицированных лабораторных мышей на две группы. Первую кормили типичной для грызунов едой, а вторую - пищей, в которую входят только белки и жиры. Как оказалось, особи, у которых выявили грипп, погибали на 4-е сутки после заражения, если питались традиционно, а благодаря «кетодиете» половина особей благополучно перенесла грипп.

Исследовав организмы лабораторных крыс, ученые выявили механизм, который, как они считают, обеспечивал защиту от гриппа. Ученые утверждают, что диета выступала стимулом к размножению и росту так называемых гамма-дельта Т-клеток, роль которых в работе иммунитета до настоящего времени была изучена недостаточно. Проводимые в дальнейшем эксперименты показали, что эти клетки и правда обеспечивают организму возможность защищаться от гриппа.