Ученые связали уровень стресса у мужа с доходом жены

Ученые выяснили, как уровень стресса у мужчин зависит от дохода их жен. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Оказалось, что мужчины могут быть спокойны только когда его доходы сбалансированы с заработком его избранницы.

Исследователи отмечают, что уровень стресса у мужчин достигает максимальной отметки, когда их жены или полностью зависят от них, или полностью обеспечивают их. Примечательно, что если мужчина был осведомлен о больших доходах жены ещё до вступления в брак, то он не будет испытывать стресс из-за того, что его женщина зарабатывает больше него.

По статистике, около 30% замужних женщин в США зарабатывают больше своих мужей. Однако ещё 1980 году количество таких жен составляло только 13%. Также исследователи выяснили, что мужчины замечают даже малейшее отклонение в психологическом состоянии женщин и могут безошибочно определить стресс. Женщины же оказались менее наблюдательными, многие из них могут не обращать внимание на стрессовое состояние мужчины.