Российские учёные ищут безвредную марихуану

Российские учёные начали поиски конопли, которая не вызывала бы тяжёлых побочных эффектов при медицинском использовании. Однако пока нельзя говорить о каких-либо результатах, подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Он заявил, что ведомство проводит серьёзные исследования возможного применения марихуаны в лечебном процессе, но для этого необходимо найти каннабиоиды, не вызывающие серьёзных побочных эффектов, например, психозов. Они встречаются примерно в 1-3% случаев при курении обычной марихуаны, поэтому, по словам Брюна, невозможно говорить о легализации этого наркотика.

Он также отметил, что применение каннабиоидов для облегчения страданий больных в хосписах США и некоторых странах Европы может сократить жизнь пациентов.