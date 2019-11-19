Музыканты Мариинского театра отравились едой, заказанной через интернет

Артисты Мариинского театра, которые в октябре отравились во время гастролей в Москве, заразились золотистым стафилококком после того, как заказали еду через интернет.

Управление Роспотребнадзора по Москве завершило эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости среди артистов Мариинского театра. Всего пострадало 13 человек, 6 из них были доставлены в больницу. Артисты обратились за медицинской помощью после выступления 31 октября.

Врачи диагностировали у них пищевую токсикоинфекцию. Роспотребнадзор начал проверку. В результате выяснилось, что артисты Мариинки заказали еду в компании "Дело вкуса" ИП Анисимова С. В. В ходе проверки готовой продукции, смыва с оборудования и рук повара были выделены кишечная палочка и золотистый стафилококк.

В продукции, которую ели артисты, обнаружен энтеротоксин стафилококка.

В компании, занимавшейся производством еды, отсутствовали декларации о соответствии, условия для хранения готовой еды, холодильники и медицинские книжки сотрудников. В итоге Роспотребнадзор изъял 988 кг продукции без маркировки.

Бабушкинский районный суд в настоящее время рассматривает материалы административного дела в отношении ИП Анисимова. Материалы эпидемиологического расследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Фото: mariinsky.ru.com