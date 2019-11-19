Малышева: "руки-базуки" — не единственный, кто так гробит здоровье

Телеведущая Елена Малышева на своей страничке в Instagram подтвердила, что Кириллу Терёшину, известному как "руки-базуки", удалили часть трицепса с маслом, которое он туда вкачал.

Со ссылкой на врача, который и проводил операцию Терёшину, она рассказала, что у блогера "удалили 1,5 кг мышц и масла из нижней левой части руки" и ему предстоят ещё три операции.

Поначалу теледоктор даже выложила архивные фото и видео из операционной, но позже всё это оказалось недоступно к просмотру.

В этом же посте Малышева рассказала о своём "самом страшном открытии", касающемся как раз процедуры вкалывания масла.

"Самым страшным открытием для меня было то, что процедуры вкачивания в себя масла проводят многие женщины для того, чтобы увеличить грудь или ягодицы, — написала она. — Их так много, что в Первом Московском медицинском университете имени Сеченова создан целый отдел, который занимается спасением этих людей".

По словам телеведущей, для того чтобы спасти таких "жертв красоты", врачам приходится удалять грудь, ягодицы и мышцы, в которые вкачали вазелин или синтол.

"Возникает только один вопрос: зачем калечить себя? — недоумевает телеведущая. — Ещё раз повторю: остановитесь!"

При этом она отметила, что если введением масел занимаются врачи, то это может расцениваться как "профессиональные преступления".

Фото: © YouTube