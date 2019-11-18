Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об опасности сочетания маринованных огурцов с алкогольными напитками.
Это связано с тем, что такое сочетание может отрицательно сказаться на желудке, оно может вызвать гастрит и эрозию. А если после употребления спиртных напитков часто есть огурцы, то это может даже привести к язве.
Врач пояснил, что маринады могут усиливать всасывание алкогольных напитков желудком. В итоге на слизистую оболочку желудка оказывает воздействие спиртное, что приводит к появлению повреждений и воспаления.
Такое же действие на желудок оказывает острая пища. Врач добавил, что люди, у которых уже имеется воспаление ЖКТ, особенно сильно рискуют из-за сочетания маринованных огурцов и спиртного. А вот соленые огурцы специалист считает хорошей закуской к алкогольным напиткам.
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