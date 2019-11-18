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Врач-остеопат назвал опасную причину выпирающего живота

Здоровье

Частой причиной выпяченного живота является опущение внутренних органов, об этом предупредил московский специалист, член Регистра Остеопатов России, врач-остеопат Владимир Животов.

В беседе с изданием "Аргументы и факты" врач рассказал, что выпячивание живота не зависит от его размеров и может произойти даже у худощавого человека. Частой причиной данного нарушения Владимир Животов назвал опущение внутренних органов.

Помимо торчащего живота, который будет выпирать даже при натренированных мышцах, симптомами опущения внутренних органов могут быть такие явления, как тяжесть в животе после приема пищи, варикоз вен ног и склонность к отекам, тяжести в ногах, а также учащенное мочеиспускание и недержание мочи, геморрой.

Как объяснил врач-остеопат, опущение внутренних органов, вызывающее выпирание и отвисание живота, может вызывать ряд причин, но наиболее частыми среди них являются травмы копчика, беременность или поднятие тяжестей. При этом, заметил Владимир Животов, упражнения на прокачивание пресса в случае с опущением внутренних органов не дадут желаемого результата, а напротив, могут спровоцировать обратный эффект, поскольку при таких нагрузках повышается внутрибрюшное давление.

Для решения проблемы необходимо обращаться к специалисту, который при необходимости поможет вернуть органы в нужное положение. Самостоятельно человек с такой задачей не справится, но с большой вероятностью себе навредит, высказался врач.

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