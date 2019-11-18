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Выхлопные газы способствуют раку мозга, утверждают учёные

Здоровье » Здравоохранение

Канадские учёные обнаружили связь между раком мозга и выхлопными газами. Они считают, что концентрация ультрадисперсных частиц (УДЧ) в воздухе прямо коррелирует с риском онкологии.

Исследователи изучили истории болезнь 1400 уроженцев Монреаля и Торонто, у которых в период с 1991 по 2016 годы диагностировали злокачественную опухоль мозга, и проанализировали данные о загрязнении воздуха в районах, где они жили и работали.

Как выяснилось, раком мозга в 1,5-2 раза чаще заболевают те, кто живёт в районах с загрязненным воздухом. При этом самыми опасными оказались УДЧ, основным источником которых является выхлоп автомобилей, а не более крупные частицы или диоксид азота, как считалось ранее.

Учёные планируют расширить географию исследований, чтоб уточнить результаты.

канада выхлоп онкология
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