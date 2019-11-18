Прохожие заметили, что на остановке пожилой женщине стало плохо и вызвали "скорую". Пожилую женщину доставили в городскую больницу №8.
Когда женщина в больнице попыталась встать с кушетки, у нее ото всюду - из-под подола и карманов стали падать деньги.
87-летняя женщина живет вместе со своим внуком. Пока он ходил в магазин, она тоже пошла пойти погулять и взяла с собой наличные.
Врачи помогли ей собрать все денежные купюры, в итоге получилась довольно крупная сумма - 287 тысяч рублей. Они помогли ей упаковать купюры и доехать до дома.
Фото: youtube.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.