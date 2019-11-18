В одной из больниц Уфы 87-летняя пациентка выронила 287 тысяч рублей

Прохожие заметили, что на остановке пожилой женщине стало плохо и вызвали "скорую". Пожилую женщину доставили в городскую больницу №8.



В одной из больниц Уфы бабушка выронила почти 300 тысяч рублей

Когда женщина в больнице попыталась встать с кушетки, у нее ото всюду - из-под подола и карманов стали падать деньги.

87-летняя женщина живет вместе со своим внуком. Пока он ходил в магазин, она тоже пошла пойти погулять и взяла с собой наличные.

Врачи помогли ей собрать все денежные купюры, в итоге получилась довольно крупная сумма - 287 тысяч рублей. Они помогли ей упаковать купюры и доехать до дома.

Фото: youtube.com