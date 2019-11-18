Лекарство от генетического заболевания может продлить молодость

Учёные нашли средство от прогерии — наследственной болезни, вызывающей преждевременное старение. Но продлить молодость новая терапия сможет и для здоровых людей.

Прогерия — одно из самых редких генетических отклонений. Известно лишь несколько сотен таких больных. Если болезнь проявляется в детстве, пациент редко доживает до совершеннолетия, а у взрослых прогерия принимает форму полного набора возрастных изменений (от катаракты и остеопороза до седины) уже к тридцати годам. Учёные считают, что в основе болезни лежат те же механизмы, что и при нормальном старении: нарушение работы теломер, защищающих генетическую информацию от повреждения в процессе деления клеток.

Группа исследователей из Италии и Швейцарии создали цепочки нуклеотидов, способные выполнять схожие функции; учёные назвали их "антисмысловыми олигонуклеотидами". Применение этих веществ на мышах, страдающих от аналога прогерии, доказало эффективность терапии: максимальная продолжительность жизни грызунов выросла на 44%, средняя — на 24%.

Исследователи полагают, что в перспективе такая терапия может отсрочить старение и удлинить жизнь и людей, не страдающих от генетических нарушений.