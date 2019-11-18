Во внезапных смертях виноваты гены, считают учёные

Американские учёные нашли объяснение внезапной смерти от остановки сердца, настигающей людей, ранее не страдавших сердечными заболеваниями. Они обнаружили, что причина кроется в генетике.

Проанализировав генетический материал 600 человек, погибших от внезапной остановки сердца, специалисты из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета выделили 15 патогенных вариантов. Дальнейшие исследования показали, что такие гены имеются примерно у 1% населения.

Авторы исследования считают, что генетическое тестирование может помочь своевременно выявить риски и в перспективе разработать эффективную профилактику. Для этого они продолжат исследования в сотрудничестве с больницами Соединённых Штатов.

Сейчас внезапная остановка сердца становится причиной смерти 200 тысяч человек в год по всему миру, причём большинство из них до того не имели проблем с сердечнососудистой системой.