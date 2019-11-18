Московские врачи провели уникальную операцию ультразвуком

Операция по лечению рака предстательной железы при помощи ультразвука впервые произведена в России. Процедуру провели хирурги из Москвы.

Показательные операции прошли в урологической клинике ГКБ им. Спасокукоцкого, в процедуре также приняли участие урологи университета им. Евдокимова и специалисты из Франции. В операции был задействован современный аппарат Focal One.

Как подчеркнул врачи, операция с помощью высокоинтенсивного ультразвука минимизирует риски осложнений, а благодаря полному отсутствию разрезов на восстановление и возврат к активной жизни уходит гораздо меньше времени, чем при традиционной полостной операции. Дополнительного лечения или повторной терапии после такой операции зачастую тоже не нужно. Применить этот метод, правда, можно лишь к чётко локализованным и не слишком большим опухолям.

Немаловажно отметить, что сверхсовременная процедура доступна москвичам по полису ОМС совершенно бесплатно. Пока Focal One остаётся единственным на территории Российской Федерации аппаратом для проведения подобных операций.

Напомним, в прошлом месяце московский онколог помог коллегам из Германии в проведении уникальной операции на почке пациентки. Ранее немецкие медики вынуждены были отказывать в таком оперативном вмешательстве.