Кардиолог: как не допустить приступ, унесший жизнь политика Исаева

Кардиолог прокомментировал смерть лидера движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.

Напомним, 41-летний политик скончался 16 ноября в вагоне пассажирского поезда Тамбов — Москва. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту смерти Исаева.

Кардиохирург Владимир Хорошеев, отвечая на вопросы журналистов, обратил внимание на то, что сердечный приступ может случиться даже у молодых людей, которые не следят за своим здоровьем и не знают о проблемах со своим организмом.

"Смерть в таком возрасте — "чудовищно безвременно", — цитирует слова врача ТК 360. По словам Хорошеева, именно в этот период жизни человек может почувствовать, что у него возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, и важно незамедлительно обратиться к специалисту.

Кардиохирург отметил, что в его практике были пациенты в возрасте от 35 до 45 лет, которые приходили к нему и говорили: "Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает". По словам специалиста, если игнорировать подобные сигналы организма, то последствия могут быть необратимыми.

Врач особо подчеркнул: "Когда человек просыпается иногда ночью от такого неблагополучия, сразу же нужно ехать в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать — не просто просить, а категорически настаивать — на том, чтобы его направили на обследования".

Хорошеев напомнил, что делать, если человеку стало плохо на улице. Нужно расстегнуть ворот рубашки, перевести человека в отапливаемое помещение. Кроме того, важно как можно скорее дать ему сладкую теплую воду и вызвать врача.

Фото: freepik. com