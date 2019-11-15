Apple удалила из App Store 181 приложение на тему вейпинга

181 приложение для вейперов исчезло из App Store. Компания Apple объясняет это обеспокоенностью за здоровье пользователей.

Покупать товары для вейпинга через App Store было нельзя и раньше, но теперь оттуда исчезли также приложения для общения вейперов, тематические игры и программы для дистанционного управления вейпом.

Apple изменили политику магазина в связи с исследованиями, говорящими о связи между вейпингом и смертельными болезнями лёгких. Так, 13 ноября американский Центр по контролю заболеваний назвал причиной смерти 42 человек заболевания, вызванные "электронными сигаретами". Власти Соединённых Штатов уже планируют запретить все ароматизированные смеси для вейпинга.

Одной из главных активисток борьбы с вейпом является жена американского президента Мелания Трамп.