В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты

Минздрав России предложил закон, делающий обязательным использование йодированной соли при выпечке хлеба. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Относительно хлеба закон должен вступить в силу уже в июне будущего года. Переход на йодированную соль для других продуктов планируется к 2022 году. При этом в тех случаях, где использовать соль не представляется возможным, производитель должен будет обогатить пищу йодом любым иным пригодным способом.

Такие проекты обсуждаются уже несколько лет, а в 2018 Минздрав пытался сделать йодированную соль обязательной для школ, больниц и военных частей, но тогда законопроект провести не удалось.

Министерство считает йододефицит общероссийской проблемой, даже в приморских регионах. Недостаток йода в организме пагубно сказывается на щитовидной железе и ведёт к многочисленным негативным последствиям для здоровья. Напомним, в Советском Союзе вся соль была йодированной.