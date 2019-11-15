Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Минздрав России предложил закон, делающий обязательным использование йодированной соли при выпечке хлеба. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Относительно хлеба закон должен вступить в силу уже в июне будущего года. Переход на йодированную соль для других продуктов планируется к 2022 году. При этом в тех случаях, где использовать соль не представляется возможным, производитель должен будет обогатить пищу йодом любым иным пригодным способом.

Такие проекты обсуждаются уже несколько лет, а в 2018 Минздрав пытался сделать йодированную соль обязательной для школ, больниц и военных частей, но тогда законопроект провести не удалось.

Министерство считает йододефицит общероссийской проблемой, даже в приморских регионах. Недостаток йода в организме пагубно сказывается на щитовидной железе и ведёт к многочисленным негативным последствиям для здоровья. Напомним, в Советском Союзе вся соль была йодированной.

Темы минздрав щитовидная железа йодированная соль
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Бразилия организовала кризис в БРИКС
Общество
Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск?
Новости Украины
MH17: России вменят ответственность за действия "сепаратистов"
Новости Все >
Россия и ВАДА обсудили допинговый скандал
В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты
Фигурист Самарин установил рекорд на Гран-при России
В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин
Верховная Рада будет расследовать коррупцию в украинском футболе
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
В 2020 году в РФ появятся остановки, автоматически вызывающие автобус
Эксперт ВОЗ: мёд не спасёт от диабета
Минстрой опроверг информацию о запрете посуточной аренды квартир
Российские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при России
Последние материалы
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
В 2020 году в РФ появятся остановки, автоматически вызывающие автобус
Бразилия организовала кризис в БРИКС
Эксперт ВОЗ: мёд не спасёт от диабета
Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск?
Минстрой опроверг информацию о запрете посуточной аренды квартир
Российские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при России
Первый смартфон Huawei с гибким экраном раскупили мгновенно
В Эфиопии нашли место, где нет ничего живого
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Редакция рубрики "Мир" MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта Редакция рубрики "Мир" Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Сберанк будет собирать биометрию клиентов через смартфоны
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Майор ФСБ захотел отдохнуть 61 день и случайно выдал гостайну
MH17: России вменят ответственность за действия "сепаратистов"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
MH17: России вменят ответственность за действия "сепаратистов"
Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Что мешает колонизации Марса
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ