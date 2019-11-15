Минздрав России предложил закон, делающий обязательным использование йодированной соли при выпечке хлеба. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Относительно хлеба закон должен вступить в силу уже в июне будущего года. Переход на йодированную соль для других продуктов планируется к 2022 году. При этом в тех случаях, где использовать соль не представляется возможным, производитель должен будет обогатить пищу йодом любым иным пригодным способом.
Такие проекты обсуждаются уже несколько лет, а в 2018 Минздрав пытался сделать йодированную соль обязательной для школ, больниц и военных частей, но тогда законопроект провести не удалось.
Министерство считает йододефицит общероссийской проблемой, даже в приморских регионах. Недостаток йода в организме пагубно сказывается на щитовидной железе и ведёт к многочисленным негативным последствиям для здоровья. Напомним, в Советском Союзе вся соль была йодированной.
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