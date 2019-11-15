Эксперт ВОЗ: мёд не спасёт от диабета

Гойка Роглич, эксперт Всемирной организации здравоохранения, заявил, что замена сахара на натуральный мёд не поможет предотвратить диабет.

Роглич назвал представление, будто мёд более полезен, чем обычный сахар, заблуждением. Как подчеркнул медик, оба продукта оказывают идентичный эффект на метаболизм человека, а злоупотребление ими способно привести к развитию диабета II типа. Единственным важным фактором является количество.

Роглич добавил, что помимо чрезмерного количества сладкого в рационе существуют и другие факторы риска для потенциальных диабетиков: малоподвижный образ жизни и нездоровое, способствующее набору веса питание, а также курение.