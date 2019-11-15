Американские специалисты: употребление алкоголя не влияет на депрессию

Американские специалисты провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что симптомы алкогольной зависимости и депрессии у подростков не взаимосвязаны.

В исследовании принимали участие 58 444 учащихся 12-х классов.

Специалисты выяснили, что подростки стали меньше употреблять алкогольные напитки в период с 1991 по 2018 гг. Но с 2012 года увеличилось количество подростков с симптомами депрессии.

Профессор Кэтрин М.Кейс заявила, что необходимо пересмотреть связь между психическим здоровьем и алкоголем среди подростков.

Главный критерий определения алкоголизма - это употребление более пяти алкогольных напитков за последние две недели.

Для определения депрессии у подростков им предлагалось согласиться или не согласиться с высказываниями о бессмысленности или безнадежности жизни.

Эксперты пришли к выводу, что среди девочек взаимосвязь между алкоголизмом и депрессией снизилась на 24%, а среди мальчиков - на 25%, что наблюдается впервые за последние 40 лет.

Фото: twitter.com