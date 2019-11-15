Китаец, игравший всю ночь на смартфоне, ослеп на один глаз

Житель Китая полностью ослеп на один глаз после того, что всю ночь играл на смартфоне.

Китаец всю ночь играл на смартфоне, а утром понял, что его левый глаз ничего не видит. Медики провели обследование и выяснили, что у мужчины из-за перенапряжения лопнул в глазу сосуд, что стало причиной кровоизлияния.

Такое состояние называется вальсальной ретинопатией, оно возникает из-за сильных физических нагрузок. Мужчину прооперировали, в процессе операции ему с помощью лазера прокололи сетчатку. По словам врачей, его зрение полностью восстановиться через месяц.

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