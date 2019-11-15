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Источник Правда.Ру

Китаец, игравший всю ночь на смартфоне, ослеп на один глаз

Здоровье

Житель Китая полностью ослеп на один глаз после того, что всю ночь играл на смартфоне.

Китаец всю ночь играл на смартфоне, а утром понял, что его левый глаз ничего не видит. Медики провели обследование и выяснили, что у мужчины из-за перенапряжения лопнул в глазу сосуд, что стало причиной кровоизлияния.

Такое состояние называется вальсальной ретинопатией, оно возникает из-за сильных физических нагрузок. Мужчину прооперировали, в процессе операции ему с помощью лазера прокололи сетчатку. По словам врачей, его зрение полностью восстановиться через месяц.

Фото:﻿ pixabay.com

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