В Тюмени из-за спора двух врачей клиника месяц работает без отопления

Пациентам приходится мерзнуть, а сотрудники медицинского центра часто болеют и вынуждены уходить на больничный.

Обе клиника находятся в одном здании. Как рассказал главный врач семейного центра психологической помощи "Гармония" Александр Стеценко, теплоузел расположен на территории медцентра "ДокторА". К теплоузлу у него нет доступа.

В середине октября главный врач клиники Алексей Левкин решил его перекрыть. В настоящее время центр "Гармония" работает без отопления, в центре используются электрообогреватели.

Уменьшился поток пациентов, медперсонал массово уходит на больничный.

На данную ситуацию обратила внимание специальная комиссия, которая провела проверку. Когда члены комиссии пришли, теплоузел включили, но выключили сразу же после того, как проверка была завершена.

Обвинения в свой адрес Левкин назвал ложью. Он считает, что с теплоузлом никаких проблем нет. Он заявил, что разбираться нужно со Стеценко, так как у него сделана врезка в теплосеть до приборов учета незаконно.

Фото: twitter.com