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Источник Правда.Ру

Малышева назвала бесполезные, по её мнению, медицинские анализы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о медицинских анализах, которые, по её мнению, бесполезны и на них не стоит тратить деньги. Первым "бесполезным" анализом медик назвала тест на антитела к хеликобактер пилори, с помощью которого выявляют рак желудка, язву и гастрит.

Малышева пояснила, что этот анализ не может свидетельствовать о наличии недуга, он лишь показывает, что бактерия когда-либо находилась в организме пациента. По ее словам, эффективнее будет в этом случае использовать другой тест - дыхательный уреазный.

Вторым ненужным анализом Малышева назвала тест на дисбактериоз. По мнению телеведущей, этот анализ назначают либо мошенники, либо профаны в медицине, поскольку такого анализа не существует в принципе.

Под критику медика попал и тест на вирус Эпштейна - Барр, поскольку этот вирус присутствует в организме каждого человека и он безвреден. Такое же мнение Малышева высказала относительно теста на цитомегаловирус.

По подсчетам телеведущей, отказавшись от сдачи этих анализов можно сэкономить около четырех тысяч рублей.

Темы язва врач гастрит анализы рак желудка дисбактериоз елена малышева медицинские тесты
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