Малышева назвала бесполезные, по её мнению, медицинские анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о медицинских анализах, которые, по её мнению, бесполезны и на них не стоит тратить деньги. Первым "бесполезным" анализом медик назвала тест на антитела к хеликобактер пилори, с помощью которого выявляют рак желудка, язву и гастрит.

Малышева пояснила, что этот анализ не может свидетельствовать о наличии недуга, он лишь показывает, что бактерия когда-либо находилась в организме пациента. По ее словам, эффективнее будет в этом случае использовать другой тест - дыхательный уреазный.

Вторым ненужным анализом Малышева назвала тест на дисбактериоз. По мнению телеведущей, этот анализ назначают либо мошенники, либо профаны в медицине, поскольку такого анализа не существует в принципе.

Под критику медика попал и тест на вирус Эпштейна - Барр, поскольку этот вирус присутствует в организме каждого человека и он безвреден. Такое же мнение Малышева высказала относительно теста на цитомегаловирус.

По подсчетам телеведущей, отказавшись от сдачи этих анализов можно сэкономить около четырех тысяч рублей.