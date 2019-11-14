В Петербурге уничтожили более 500 кг поддельного сливочного масла

Специалисты Россельхознадзора уничтожили более 500 кг некачественного сливочного масла.

Сотрудники ведомства провели лабораторный мониторинг в пробах сливочного масла дома-интерната для престарелых и инвалидов в Санкт-Петербурге.

В результате в продукции были обнаружены жиры растительного происхождения. После этого сотрудники выяснили, что оптовый поставщик фальсифицированного масла - ООО "Масленица".

В ходе внеплановой проверки выяснилось, что поставщик нарушал технический регламент Таможенного союза. Также у него не было необходимых документов.

Специалисты выписали постановление об уничтожении партий сливочного масла общим объемом 558,2 кг.

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