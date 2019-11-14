Американский врач-кардиолог Эвелина Грейвер рассказала, чем могут быть опасны поздние приемы пищи для женского здоровья.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 100 женщин, и пришли к выводу, что пища, которая была съедена поздно вечером или перед сном, организм человека не может усвоить так как нужно.
Врач считает, что женщина по вечерам меньше двигаются, поэтому у них не расходуются лишние калории, из-за чего нарушается работа сердца, циркадные ритмы и выработка инсулина.
В результате исследование специалисты пришли к выводу, что у тех женщин, которые принимают пищу после шести часов вечера, чаще встречаются заболевания сердца и сосудов.
Фото: twitter.com
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