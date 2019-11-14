Австралийские исследователи опровергли миф о появлении древнего разума

Исследователи из Австралии выяснили, что большие человекообразные обезьяны умнее австралопитеков.

Ученые провели замер скорости потока крови к отделам мозга, которые отвечают за высшие психические функции.

Данный метод был протестирован на людях и других млекопитающих. После этого метод был применен к черепам приматов и окаменелым черепам австралопитеков. Выяснилось, что у современных обезьян кровоток, который обеспечивает питание когнитивных участков мозга, был в два раза сильнее, чем у древних приматов.

Данное открытие поставило под сомнение предположение о существовании зависимости интеллекта у предков человека от размеров мозга.

Большую роль также играют нейронные связи.

Человекообразные обезьяны обладают самым высоким интеллектом среди всех животных, кроме человека. Например, горилла Коко научилась понимать более 2000 английских слов и выучила 1000 жестов языка глухих. Шимпанзе Уошо выучила 350 жестов.

Фото: ru.wikipedia.org