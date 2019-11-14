Диетолог рассказал о трех самых опасных для здоровья диетах

Диетолог Кристофер Гарднер из США рассказал о трех самых опасных диетах, которые наносят вред здоровью.

Очень опасной диетой для организма является сыроедение. Организм человека не приспособлен для употребления только сырой растительной пищи, поэтому такое питание только вредит организму.

Вопрос только в том, сколько времени человек сможет выдержать на такой диете. По словам эксперта, человеку на такой диете, чтобы получить необходимое количество калорий, нужно целый день есть десятки помидоров и морковок.

У трети женщин, которые сидят на сыроедении, со временем происходит сбой менструального цикла.

Еще одной опасной диетой является кетодиета. Кетоновые тела, которые образуются в организме в результате питания продуктами с преобладанием жира, оказывают токсическое воздействие на организм.

Третья опасная диета - это палеодиета. Приверженцы такого питания убеждены, что есть можно только те продукты, которые люди ели до появления сельского хозяйства. Гарднер утверждает, что нет точных сведений о том, чем питались предки современных людей до появления сельского хозяйства.

Фото: twitter.com