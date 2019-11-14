Специалисты из Канады выяснили, что употребление сахара приводит к развитию воспалительных заболеваний кишечника.
Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых мышей кормили в основном сахаром.
Это привело к тому, что у грызунов выявили повреждение кишечной ткани.
Специалисты пришли к выводу, что из-за чрезмерного употребления сахара, в организме мышей активизировались болезнетворные бактерии.
При этом продукты жизнедеятельности бактерий свободно перемещаются из кишечника в другие части организма.
Ученые считают, что это может стать причиной развития и других заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Фото: vk.com
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