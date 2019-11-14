Ученые из США нашли простой способ избавиться от депрессии

Исследователи из Школы медицины Бостонского университета пришли к выводу, что самым простым средством от депрессии являются дыхательные упражнения и йога. Это подтвердил эксперимент, который проходил в течение трех месяцев.

Ученые в течение этого времени наблюдали за 30 людьми с клинической депрессией. Они регулярно занимались йогой и дыхательными упражнениями. Уже через месяц у них улучшилось качество сна и они стали спать спокойнее, тревожность также стала уменьшаться. Еще одни преимуществом стало то, что у них начали проходить симптомы физического истощения.