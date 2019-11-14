В Москве врачи спасли ребенка, на которого напал аргентинский дог

В Москве врачи спасли восьмимесячного ребенка, на которого дома напал аргентинский дог.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, его сразу прооперировали врачи.

У малыша медики обнаружили травмы головы, лица и грудной клетки, оскольчатые переломы костей свода черепа. Операционное вмешательство длилось около 6 часов. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Спустя три дня малыша перевели в отделение нейрохирургии. Через 8 дней ребенок был выписан домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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