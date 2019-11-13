Американские учёные назвали мясо самым вредным продуктом

Учёные из Оксфорда и Миннесоты проанализировали наиболее популярные продукты с точки зрения их пользы и вреда как для здоровья человека, так и для экологии. Результаты их исследований опубликовал журнал Национальной академии наук США PNAS.

В рамках исследования специалисты разделили продукты на 15 групп, оценивая их по возможному влиянию на такие заболевания как рак, диабет и болезни сердца. Также учитывалось воздействие на экологию распашки земель, связанных с сельским хозяйством выбросов парниковых газов и потребление воды. С учётом всех этих факторов был сформулирован индекс AREI, позволяющий оценить опасность одной порции каждого вида пищи.

Абсолютным рекордсменом по вреду стало необработанное красное мясо, набравшее 73 пункта (37 — для обработанного мяса). Сравнительно безопасными оказались фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые злаки… а также сладкая газировка, получившая показатель всего в 0,95 пункта на порцию.