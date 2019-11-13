Установлены причины, по которым невозможно сбросить лишний вес

Многие люди стремятся сбросить лишний вес, но, несмотря на диеты и разгрузочные дни, им это не удается.

Диетологи утверждают, что именно строгие диеты, направленные на быстрое похудение, способствуют в дальнейшем еще большему набору веса.

Перекусы на ходу, у компьютера или телевизора, фасфуд в неограниченном количестве, быстрое пережёвывание пищи, жирная и высококалорийная еда - все это ведет не к стройной фигуре, а, непременно, к лишним килограммам.

Специалисты советуют питаться сбалансированно, придерживаться средиземноморской диеты или включать в рацион как можно больше овощей и белковых продуктов.

Следует принимать пищу по режиму, в одно и то же время, в спокойной обстановке, чтобы мозг получил сигнал насыщения. Это позволит не переедать и не набирать лишние килограммы.