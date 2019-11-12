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Источник Правда.Ру

Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак

Здоровье print

Врач-эндокринолог Яна Соловьева предупредила, что сладкое на голодный желудок есть не рекомендуется, так как это приводит к физиологическим реакциям, вызывающим диабет.

По словам специалиста, быстрые углеводы, которые содержатся в сладостях, нужно есть только после приема пищи. Употребление быстрых углеводов на пустой желудок связано с излишней выработкой инсулина, акт как пустой желудок будет усваивать их очень быстро,и уровень сахара в крови из-за этого сразу повысится. 

Резкие скачки инсулина истощают поджелудочную железу, а также плохо влияют на процессы метаболизма и ассоциируются с развитием диабета и ожирения.

Если же человек ест сладкое после приема пищи, то в желудке уже есть еда, у человека выработка инсулина происходит на том же уровне.

Также врач добавила, что если в течение человек испытывает чувство усталости и головокружение, но этим симптомы проходят после приема сладкого, то это значит, что  в организме резко снизился уровень инсулина.

Чтобы не возникло такого состояния, нужно есть не реже одного раза в 2,5-3 часа.

Фото: pixabay.com

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