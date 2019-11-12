Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.

Например, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, нужно с осторожностью относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Это связано с тем, что большое количество клетчатки может усилить несварение и может создать серьезный дискомфорт.

Особенно нежелательно в данном случае употребление обычной редьки. Гораздо меньше вреда принесут горькая редька, редис и дайкон.

В картофеле моркови содержится крахмал, а когда эти овощи прошли термическую обработку, то в них повышается гликемический индекс, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, нужно быть особенно осторожными при употреблении этих овощей. Морковь можно слегка пассировать, так как в этом виде лучше усваивается бета-каротин.

По словам Соломатиной, это относится даже к запеченному и отварному картофелю, хотя сам картофель является очень полезным продуктом. Употребление картофеля помогает снизить артериальное давление.

По словам диетолога, рацион нужно составлять с учетом данных заболеваний. Так, благодаря клетчатке, которая содержится в сырых корнеплодах, организм очищается от токсинов, выводится лишний холестерин. Такие продукты особенно полезны людям, у которых выявлен атеросклероз или рак кишечника.

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