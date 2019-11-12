Врач-терапевт: как пережить высокое атмосферное давление

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как метеочувствительным людям пережить повышенное атмосферное давление. По ее словам, нужна усиленная терапия, отсутствие физической нагрузки, хорошее питание и прогулки на свежем воздухе.

Лапа рекомендует пить много воды, не повредит также сладкий и крепкий чай. Людям с низким давлением можно пить кофе в небольшом количестве.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Москве во вторник и последующие дни ожидается высокое атмосферное давление. Так, во вторник, 12 ноября давление поднимется до 754-756 мм рт.ст., далее, по прогнозам синоптиков, также будет повышаться.

Также прогнозируется понижение температуры воздуха из-за прихода холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами могут быть дожди. Температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Фото: twitter.com