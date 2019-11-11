Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько можно есть мандаринов в день, а также о том, кому не рекомендуется этот фрукт.

По словам специалиста, мандарины - очень полезны. Они содержат все витамины, антиоксиданты, а также ценный для иммунитета бета-каротин.

Кроме того, мандарины являются источником кальция и полезных микроэлементов.Поэтому мандарины особенно полезно есть в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний.

Но чрезмерное употребление мандаринов может навредить людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. В таком случае от употребления этих фруктов лучше воздержаться.

Диетолог отметила, что в день рекомендуется есть не более двух-трех мандаринов.

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