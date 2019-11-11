Врачи рассказали, какие продукты защитят от образования тромбов

Врачи назвали продукты, которые полезно употреблять в пищу, чтобы защитить свой организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний и тромбообразования.

Выяснилось, что защитить себя от образования тромбов помогут такие продукты, как: кайенский перец, чеснок, красное вино, корица, краснокочанная капуста и другие продукты с высоким содержанием омега-3.

Употребление имбиря приводит к снижению уровня холестерина и усилению кровотока в сосудах. Перец снижает кровяное давление и способствует кровообращению.

Продукты, которые содержат омега-3, способствуют снижению концентрации аминокислоты, разъедающих стенки артерий.

Корица помогает снизить кровяное давление и может защитить от инсульта. Также для сосудов полезно употребление любой капусты, особенно краснокачанной.

Употребление краснокачанной способствует улучшению качества, так как она является источником калия, а также витаминов С и B.

Также разжижению крови способствует употребление красного вина. От болезней сердца и сосудов, а также от инсультов может защитить один бокал вина в день.

Медики напоминают, что в случае наличия проблем с сосудами нужно снизить употребление сладкой, жирной и острой пищи. Нужно употреблять больше фруктов и овощей.

Фото: twitter.com